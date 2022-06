Sportmix Wittfoth stürmt weiter für EHC

Freiburg (pd/nod).Über den Nachwuchs seiner Heimatstadt Köln und die Nachwuchsabteilung des EHC Freiburg startete der Angreifer seine Profikarriere 2009 bei den Bietigheim Steelers. Es folgten weitere Stationen in Schwenningen und Frankfurt, bevor er sich 2014 wieder den Wölfen anschloss und in seinem ersten Jahr den Aufstieg in die DEL2 feiern konnte. In der abgelaufenen Saison verdoppelte der Routinier seine Ausbeute aus der Vorsaison mit 31 Scorerpunkten fast und zeichnete sich damit am Ende der Hauptrunde als drittbester deutscher Scorer in den Reihen der Breisgauer aus.

Mit seiner Vertragsverlängerung geht Marc Wittfoth nun bereits in seine zehnte Saison im Trikot des EHC Freiburg.