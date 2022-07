Sportmix Wölfe verpflichten Verteidiger-Ass

Mit der Erfahrung aus fast 400 DEL-Spielen für die Krefeld Pinguine und die Schwenninger Wild Wings stand der routinierte Defensivspezialist die vergangenen beiden Jahre für die Löwen Frankfurt auf dem Eis, mit welchen er in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft in der DEL2 und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL feiern konnte.

Im Meisterkader der Hessen reihte sich der Linksschütze mit 26 Scorerpunkten als drittbester Abwehrspieler in die Scorerliste ein. Mit einer Plus-Minus-Statistik von +37 belegt er ligaweit den zweiten Platz in dieser Kategorie. In Kanada geborgen, verfügt Sonnenburg über die kanadische sowie deutsche Staatsbürgerschaft und besetzt daher keine Kontingentstelle.