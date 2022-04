Weil am Rhein (fas). Für den RSV Weil steht in der Schweizer Nationalliga B noch ein letztes Qualifikationsspiel auf dem Programm. An diesem Wochenende bekommen es die Grenzstädter mit dem RC Uttigen zu tun, bevor es anschließend in die Playdowns geht. Die Saison verlief für die Weiler über weite Strecken enttäuschend. Umso glücklicher sind die meisten, wenn die Runde bald zu Ende ist. Zumindest der Klassenerhalt soll so schnell wie möglich unter Dach und Fach gebracht werden. Damit die Weiler gut gerüstet in das Duell mit den White Sox oder Münsingen gehen können, nutzt der RSV die Partie gegen Uttigen noch einmal als letzte Vorbereitung. „Wir können die Uttiger sicherlich auch schlagen“, macht Kapitän Felix Furtwängler deutlich. Der Topscorer trat zuletzt kürzer. Der Grund könnte schöner nicht sein. Furtwänglers Tochter kam am vergangenen Wochenende zur Welt.