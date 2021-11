Sportmix „Zwei-Meter-Mann“ wäre Jackpot“

Der Fokus im Training lag in dieser Woche auf der Full-Court-Presse. „Unser Gegner spielt über das ganze Feld die Defense. Sie werden versuchen, uns in unserer Hälfte mehr als acht Sekunden zu pressen, damit sie den Ball bekommen.“ Tauriello: „Dabei lernen wir, dass wir bewusst mit nur drei Pässen den Ball über die Mittellinie bekommen, sodass wir nicht zu viel Energie aufwenden müssen.“ Die Lörracher verfügen – wie sonst eigentlich üblich – nicht über den großen Center in ihrem Spiel. Weder Markus Friese, Tobit Hanke, Simon Körte noch David Orth kommen an die zwei Meter heran. „Ein Zwei-Meter-Mann wäre ein Jackpot für uns. Ich verlasse mich aber auf die Sprungkraft der Jungs“, so Tauriello, der am Wochenende auf den gesamten Kader bauen kann.