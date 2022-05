Sportmix Zweiter Sieg in Serie

Der CVJM ist nun Dritter. Einmal mehr bekamen die Zuschauer bei einem Spiel der Lörracher bis zum Ende Spannung geboten. Dank einer starken Mannschaftsleistung führte Lörrach vor dem abschließenden Viertel mit 64:55. Die Gäste kamen aber wieder heran, drei Minuten vor dem Ende stand es 73:73. Aleksey Nowak und Mehdi Dhini, der nach monatelanger Verletzungspause mit 20 Punkten in der Offensive überzeugte, brachten den CVJM mit zwei verwandelten Würfen eine Minute vor Schluss erneut mit 78:73 in Führung. Mannheim versuchte es aber weiter, blieb hartnäckig und traf von der Dreipunktelinie. Anschließend war es Dhini, der das Zepter in die Hand nahm und nach einem Foul beide Freiwürfe versenkte - 80:76. Mannheim war auf der Gegenseite wieder mit einem Korbleger erfolgreich. Den Schlusspunkt setzte allerdings Dhini. Die Halle in Lörrach bebte.

„Ein großes Lob an alle meine Spieler“, so ein glücklicher Tauriello nach der Partie. „Es tut gut, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Das stärkt uns und gibt noch einmal einen Motivationsschub.“ Leistungsträger Stefan Tellis war letztlich mit 25 Punkten Lörrachs bester Scorer, musste das Spiel zwischenzeitlich aber mehr als zehn Minuten von der Bank aus beobachten. Der US-Amerikaner war bereits vor der Halbzeit mit drei Fouls belastet. „Das war er überhaupt nicht gewohnt.“