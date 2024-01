Sportschießen: Ein einziger Siegpunkt entscheidet

3:2-Sieg mit Nervenwie Drahtseilen

Zunächst einmal musste aus ESV-Sicht im ersten Wettkampf am Samstag der SV Hubertus Hitzhofen-Oberzell besiegt werden. Das gelang den Weilern mit einem 3:2-Erfolg. Einmal mehr war auf Patrick Meyer an Position zwei und Pavel Svetlik an Position drei Verlass. Allerdings machten es beide extrem spannend. Meyer und sein Gegner Paul Fröhlich hatten nach vier Zehnerserien jeweils 379 Ringe geschossen. So musste ein Stechen entscheiden. Und hier schoss Meyer eine Zehn und Fröhlich nur eine Sieben. Meyer hatte das Duell gewonnen.

Auch Svetlik rüttelte am Nervenkostüm von Trainerin Helga Kopp. Am Ende setzte sich der Tscheche gegen seine Gegnerin Andrea Heckner mit nur einem Ring (376:375) durch. Den dritten Sieg feierte schließlich der an Position fünf schießende Sylvain Garconnot mit 370:368 Ringen. Weils Spitzenschütze Michael Schwald musste sich Zorana Arunovic knapp beugen. Michael Bittner an Position vier verlor sein Duell klar.