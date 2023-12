„Stadt der Kinder“ Grenzach-Wyhlen: Gemeinderäte machen ihr Versprechen wahr

Mehr Grün gewünscht

Im Rahmen der „Stadt der Kinder“ tauchten die Kinder im Sommer wie im richtigen Leben nicht nur in eine für sie noch unbekannte Erwachsenenwelt ein, sondern lernen im Rahmen ihrer jeweiligen Aufgaben unter anderem auch, Steuern und Abgaben einzunehmen. Daneben konnten die Kinder auch Vorschläge machen, wie die Neue Mitte in Wyhlen oder der ehemalige Sportplatz in Wyhlen gestaltet werden könnten. Dabei wurde deutlich, dass sich die Kinder für mehr Grün und auch für mehr Bäume in der Gemeinde aussprechen.

Fledermausnistkasten

Das Engagement der Kinder in der „Stadt der Kinder“ überzeugte Schäfer und Weber so sehr, dass sie sich spontan entschlossen, aus dem „Steuergeld“ der „Stadt der Kinder“ einen Baum zu spenden. Gleichzeitig sollte mit einem daran befestigten Schild an die „Stadt der Kinder 2023“ erinnert werden. Mit der Pflanzung eines „Acer freemanii Autumn Blaze“, so der botanische Name für den Ahorn-Baum, kommt die diesjährige „Stadt der Kinder“ nun zu ihrem Abschluss.