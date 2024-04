Stadtentwicklung: Hinter den Kulissen des Lörracher Sanierungsgebiets „Nördliche Innenstadt“

Denken, planen, realisieren

„Vom Hebelpark über die aktuelle Baustelle in der Palm- und Turmstraße, dem Bahnhofsplatz bis zum Egon-Hugenschmidt-Platz zeigen wir an diesem Tag den Besuchern, wie städtebauliche Projekte gedacht, geplant und realisiert werden und welche Ressourcen es dafür braucht“, erläutert Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in einer Medienmitteilung

Bei einer Ausstellung im Foyer des Rathauses können sich Bürger über das Sanierungsgebiet informieren. Unter anderem werden in der Ausstellung Fragestellungen wie „Was ist ein Sanierungsgebiet?“, „Welche Projekte gehören dazu?“, „Was wurde bereits umgesetzt?“ und „Was ist in der Umsetzung geplant?“ beantwortet. Unter dem Titel „Baustelle! Was passiert hier eigentlich?“ werden bei einer Baustellenbegehung die Arbeiten in der Palm- und Turmstraße erläutert und eine maßstabsgetreue Visualisierung wird aufzeigen, wie der Straßenzug nach Beendigung der Sanierungsarbeiten zeitnah aussehen wird.