Stadtgeschichte: Vom Sammelsurium zur Sammlung

Coaching aus Stuttgart

Unterstützt wird er bei dieser Herkulesaufgabe von der Landesstelle für Museen in Baden-Württemberg: Im Februar 2023 erhielt die Stadt den Zuschlag für die Aufnahme in das Coachingprogramm „Sammlungspflege“. Diese Initiative biete Museen eine umfangreiche Möglichkeit zur Evaluation und Verbesserung ihrer Sammlungsdokumentation, erläutert die Stadt in einer Mitteilung. Dabei handele es sich um ein langfristiges sowie kostenloses Beratungs- und Unterstützungsangebot, bei dem die Experten aus Stuttgart gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort die Grundlagen einer professionellen Sammlungsverwaltung schaffen.

Zwischen April und Oktober 2023 fand das Coaching vor Ort in Schopfheim und via Videokonferenzen statt. Wichtiger Themenkomplex war beispielsweise die Frage, wie die große Anzahl an nicht registrierten Museumsobjekten digital erfasst und sinnvoll räumlich geordnet werden kann. Parallel erfasste das Team die Klimawerte im Depot und führte ein Schädlings-Monitoring durch.

Konkrete Schritte

Das Ergebnis der bisherigen Arbeit und die nächsten Schritte wurden zwischenzeitlich von Shahab Sangestan, Leiter der Landesstelle für Museen, und seiner Kollegin Dina Sonntag vorgestellt. Die Stadt nennt in ihrer Mitteilung ganz konkrete Schritte: Noch in diesem Jahr gibt es neue Regale für die Aufbewahrung der Objekte. Auch die Anordnung wird neu aufgeteilt, „damit mit einem Hubwagen rangiert werden kann“.