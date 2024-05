Rollende Discokugeln

Die Stationen außerhalb der Innenstadt konnten die Partygänger und Nachtschwärmer auch diesmal in dicht gefüllten Shuttlebussen ansteuern. Beschallt von DJs, ging es in den rollenden Discokugeln zum Beispiel nach Haagen in die „Kostbar“ oder zur Beachparty beim Freizeitcenter „Impulsiv“. Erstmals mit dabei war der Jazzclub. Das dortige Konzert mit der Lörracher Band „Pheat“ hat noch der verstorbene Vorsitzende Werner Büche organisiert: Viele jüngere Besucher betraten am Mittwoch zum ersten Mal das Jazztone.

Weniger Live-Bands

An insgesamt 22 Stationen gab es im Vergleich zum Vorjahr weniger Live-Bands, dafür mehr DJs, was von vielen Besuchern kritisch angemerkt wurde.