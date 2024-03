Stadtmusik Schopfheim: Konzert mit gleich drei Vereinen im März

Die Jugend

Sie berichtete auch über das Nachwuchsorchester. Dieses absolvierte 35 Proben mit acht Auftritten. Höhepunkt war das gemeinsame Projekt mit den Jugendorchestern Hésingue (Frankreich) und Eygelshoven (Niederlande) für die Uraufführung von „AstroJam“. Hierfür wurde vom niederländischen Komponisten Hardy Mertens eigens eine Komposition geschaffen. Über 70 Jungmusiker führten am Konzertabend in Hésingue zehn Stücke auf, welche von insgesamt sechs Dirigenten geleitet wurden. Die Jugendkapelle freut sich auf den Empfang der Freunde des Jugendblasorchesters Kleinmachnow im Mai mit einem Doppelkonzert in der Eichener Halle.