Staiger-Schau in Schopfheim: Stelen schwingen bei Berührung

Der Raum wurde renoviert, die Wände frisch gestrichen in reinem Weiß. Und auch die Lichtschienen sind als Spots geeignet für Kunst. Es könnte also der perfekte Ausstellungsraum werden, ein „White Cubus“, eine weiße Box, die die Stadt auch so nutzen will, nicht nur weiterhin für Theater der Spielbühne oder für Kleinkunst und Lesungen (Musik empfiehlt sich weniger wegen der halligen Akustik).