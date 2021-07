Steinen 241 Quadratmeter mehr Fläche

Ein Gewinn für den Ortskern

Rainer Eiche (SPD) kritisierte das Vorgehen des Antragstellers. Vor Monaten hieß es noch, dass der Eingangsbereich für diese neuen Geschäfte „vorne“, also an der Eisenbahnstraße liege; im aktuellen Plan sei hingegen vorgesehen, dass man diese Geschäfte ausschließlich über den Eingang am Hieber-Markt erreiche. Der Antragsteller könne „zehn Geschäfte in Steinen eröffnen“. so Eiche weiter. Voraussetzung sei aber, dass er mit offenen Karten spiele. Ferner sei nicht auszuschließen, dass es später nicht doch einen Durchbruch zwischen separatem Geschäft und dem Lebensmittelmarkt geben werde. Rainer Dürr (Gemeinschaft) kam zu einer anderen Einschätzung: „Es ist alles korrekt, und ich fühle mich vollständig informiert.“ Es sei ein „Gewinn für den Ortskern“, wenn weitere Geschäfte in diesem Bereich entstünden. Norbert Götz (CDU) pflichtete Eiche bei und sagte, die Vorgehensweise sei nicht so offen wie von der Verwaltung dargestellt. Letztlich stimmte er wie sechs weitere Räte für den Antrag, Eiche enthielt sich.