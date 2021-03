Steinen Alle Interessierte mit ins Boot holen

„Wir wollen einen Prozess anstoßen“, betont Braun. „Noch ist nichts beschlossen.“ Aber es sei klar: „Wir sind verpflichtet, eine Anschlussunterbringung bereit zu stellen.“ Nach aktuellem Stand sei von der Gemeinde Steinen gefordert, 56 Plätze für anerkannte Flüchtlinge vorzuhalten. Diese Zahl schwanke aber täglich. Eine erste Idee sieht die Freifläche hinter dem Gemeindekindergarten in der Köchlinstraße als geeigneten Standort an. Aber nicht einmal dieser Ort sei in Stein gemeißelt, betonte Braun gestern: „Bis jetzt ist noch nichts beschlossen.“ Vergleichbare Projekte in Nachbargemeinden zeigten, dass es viel Verständnis gebe, wenn alle Beteiligten an einem Tisch zusammen kämen, um gemeinsam zu planen. Braun erinnert in diesem Zusammenhang an die große Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, als die Flüchtlingswelle ins Land schwappte und sich in Steinen 200 Ehrenamtliche fanden, um die Geflohenen hier aufzunehmen und zu integrieren. Einen Hauch von dieser Bereitschaft wünscht sich Steinens Bürgermeister auch jetzt.