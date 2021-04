Steinen „Alle Schüler machen toll mit“

Steinen(chs). Damit sei die hiesige Musikschule besser aufgestellt als beispielsweise Todtnau (75 Prozent) oder Lörrach (90 Prozent). Die niedrigeren Belegungen resultierten auch daher, dass man für die jüngsten Musikschüler derzeit weniger Angebote machen könne. Die beiden Früherziehungskurse in der Kita Neuen Straße in Maulburg etwa wurden vom Kindergarten im Sommer beendet. Ausgefallen wegen Corona sind auch die „Singen – Bewegen – Sprechen“-Kurse in Höllstein, Hüsingen und Gersbach, die Bläserklasse an der Friedrich- Ebert-Schule Schopfheim und die Gitarrenklasse am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) und in Wiechs.

Trotz schlechter Zahlen blickt Ganter optimistisch in die Zukunft. Er erwartet einen Anstieg der Schülerzahlen zum neuen Semester. Neue Angebote könnten dazu ihren Beitrag leisten. Eingeführt werden sollen Gitarren- und Bläserklassen im Maulburger Schulzentrum, eventuell ein Schulchor, der im Mai aber noch nicht startet, eine Streicherklasse in Steinen, Kurse zur Stimmbildung für Schüler und Erwachsene (Gruppenunterricht), ein Gesangs-Kurs für Senioren sowie Hip-Hop-Kurse und Flamenco. Impulse erwartet Ganter hier von der neuen Ballettlehrerin Anne-Kathrin Petrowitz, die laut Ganter in Thüringen mehrere tausend Schüler unterrichtet hat.