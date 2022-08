Steinen Artistik und sanfte Pferde-Riesen

Während der Zirkus früher auch etwa in Hamburg auf Tournee ging, habe man sich schon vor einiger Zeit auf den Raum südlich von Freiburg bis zur Schweizer Grenze konzentriert.

Zudem habe man das Auftrittsschema angepasst: Während der Zirkus an einem Ort nur ein Wochenende lang auftrat, bleibe man nun zwei Wochenenden.

Das habe zwei Vorteile, sagte Zinnecker: Zum einen spare man sich das schnelle und anstrengende Abbauen des Zeltes, und zum anderen seien die Vorstellungen am ersten Wochenende zwar gut, aber am zweiten Wochenende noch besser besucht.

Steinen fühle sich der Zirkus besonders verbunden. Seine Kinder seien dort auch zur Schule gegangen und pflegten noch Kontakte zu Klassenkameraden.

Der Zirkus Lamberti gibt auf der Wiese an der Gewerbestraße zu folgenden Zeiten Vorstellungen: ab 18 Uhr am Freitag, 26. August, ab 18 Uhr am Samstag, 27. August, ab 11 Uhr am Sonntag, 28. August, ab 18 Uhr am Samstag, 3. September, sowie ab 11 Uhr am Sonntag, 4. September.