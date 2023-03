Steinen Atmosphäre verbessert sich deutlich

In ihrem Bericht der Seniorengenossenschaft Steinen (SGS), dem Trägerverein, ging Vorsitzende Birgit Petersen-Mirr auf die wichtigsten Ereignisse ein. Als Höhepunkt nannte sie das Kino im Mühlehof, das mit drei Filmen wieder stattfinden konnte. Die SGS unterstützte mit Spenden auch zwei Sportvereine in Weitenau und Höllstein. Dies, um eine Brücke zur jüngeren Generation zu schlagen, die in Vereinen früh das soziale Miteinander üben. Zwei Sitzbänke gingen als Spende an die Gemeinde, der Mühlehof erhielt Schilder zum „Alten Postgarten“ und das Pflegeheim nützliche Hilfsmittel.

Fehlentwicklungen

Birgit Petersen-Mirr erinnerte an den Mühlehof im Jahr 2011, als der ehemalige Geschäftsführer seine Tätigkeit aufnahm und zuletzt an eine Einrichtungen mit neuer Ausrichtung. Der Mühlehof sei zu einer breit aufgestellten Einrichtung geworden. So habe die Verwaltung beispielsweise in der Alten Post endlich genügend Raum. Auch das Pflegeheim habe einen grünen Garten, den man gerade in der Pandemie hätte gut gebrauchen können.