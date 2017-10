Steinen Auch Ehemalige willkommen

Steinen-Endenburg (os). Großer Andrang herrschte beim Altennachmittag in der Endenburger Halle, zu der die Ortsverwaltung eingeladen hatte. Ortsvorsteherin Daniela Trefzer hieß mehr als 80 Personen, darunter auch einige ehemalige Endenburger, willkommen.

Pfarrer Christoph Heuberger gestaltete eine kleine Andacht und leitete damit zum gemütlichen Teil des Nachmittags über. Zuerst gab es an den herbstlich dekorierten Tischen eine Stärkung in Form von Kaffee und Kuchen und am frühen Abend auch noch ein Vesper. Dazwischen sorgte eine Combo des Harmonika-Orchesters Endenburg-Sallneck für die musikalische Umrahmung. Ortsvorsteherin Daniela Trefzer ließ die zurückliegenden beiden Jahre Revue passieren, was vor allem für die auswärtigen Gäste interessant war. Daniela Trefzer erinnerte an die Investitionen in die Trinkwasserversorgung, die Errichtung eines Grillplatzes bei der Sommerfesthalle durch den Ortschaftsrat, neue Hinweisschilder zu zentralen Einrichtungen im Dorf und die Sanierung der Gemeindehalle.

In Endenburg herrsche ein gutes Miteinander, sagte die Ortsvorsteherin.