Steinen Auf das Wesentlichste konzentriert

In die Gemeindestraßen fließen 334 000 Euro, in die Straßenbeleuchtung 40 000 Euro und in den Dorfplatz Hüsingen 50 000 Euro. Zudem sind unter anderem neue Feuerwehrfahrzeuge zu beschaffen. Auch in diesen Bereichen rechnet die Gemeinde mit Zuschüssen. Für die Sanierung der Grundschule in Höllstein sind 100 000 Euro, für die Sanierung der Schule in Weitenau 165 000 Euro eingeplant.

Ein Plus von etwa 345 000 Euro bei den Einnahmen

Außerdem will die Gemeinde mehr Einnahmen generieren. Etwa 345 000 Euro mehr verspricht sich die Verwaltung, wenn die Elternbeiträge bei Kindergärten, die Verwaltungs- und die Friedhofsgebühren sowie die Grundsteuer B erhöht werden.

Rudolf Steck, der Sprecher der SPD-Fraktion, bemängelte, dass etwa das Freibad und das Baugebiet Steinen Ost in der Kalkulation nicht auftauche. Braun sagte, dass man in beiden Fällen noch nicht so weit sei.

Manches komme auch erst im Haushaltsjahr 2024 zum Tragen. Man müsse einen tragfähigen Haushalt haben, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen und sich nicht lähmen zu lassen.

Auch Ulrike Mölbert, Fraktionssprecherin der Gemeinschaft für ein Lebenswertes Dorf, war mit dem Plan nicht zufrieden. Braun habe zudem noch nicht seine Prioritätenliste vorgestellt, die er versprochen habe. Die CDU-Sprecherin Sabine Glaser bemängelte das Fehlen wichtiger Punkte.

Der endgültige Haushalt soll noch in diesem Jahr verabschiedet werden.

Im Ergebnishaushalt für das Jahr 2023 geht man im Rathaus von ordentlichen Erträgen in Höhe von etwa 30,3 Millionen Euro und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von rund 30,2 Millionen Euro aus. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis werde dann wohl bei rund 154 000 Euro liegen.

Im Finanzhaushalt stehen Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund 29,5 Millionen Euro Auszahlungen in Höhe von etwa 27,7 Millionen Euro gegenüber.

Zuzüglich der Investitionen wird der Haushalt wohl mit einem Minus von etwa 290 000 Euro schließen.