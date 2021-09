Steinen Badbetreiber droht mit Kündigung

„Die Saison war komplett verregnet“, begann Scholz sein ernüchterndes Fazit. „Das Freibad in Steinen hatte 30 bis 50 Prozent weniger Besucher als im Vorjahr“, so Scholz. Dabei war 2020 schon kein herausragendes Freibad-Jahr, weil es aufgrund von Corona Besucherbeschränkungen gab.

Dann zählte der Geschäftsführer die Probleme des Steinener Bades auf. Da ist zunächst der Wasserverlust. Etwa 100 Kubikmeter Wasser fehlten jeden Tag; Grund ist wohl, dass die alten Leitungen und wohl auch das Becken undicht sind.

Weiteres Problem: Das Badewasser in Steinen ist zu kalt. Während andere Bäder eine Wassertemperatur von 24 Grad Celsius oder mehr hätten, habe das hiesige Nass zu Spitzenzeiten gerade einmal 22 Grad, in der Regel aber nur 20 Grad Celsius. „Und die Wassertemperatur macht das Wohlbefinden aus“, stellte Scholz fest.

Zu Wetter- und Wasserproblemen gesellten sich Personalengpässe, als Mitte August die beiden Bademeister kündigten. Scholz: „Ab Mitte Juli war eine Person am Becken, ab August war ich nur noch alleine da.“

Mangelhaft war ferner die für die Wasserqualität so wichtige Hydraulik, die zu keiner Zeit das leistete, was man von ihr erwartet. Auch die Anlage, die unter anderem den Chlorwert dosiert, funktionierte nicht richtig. „Hier mussten wir ständig händisch eingreifen und nachjustieren“, so Scholz.

„Auch die Überlaufrinne ist zu 100 Prozent nicht funktionsfähig, und es gab in den Becken täglich Farbablösungen“, so Scholz weiter. Schließlich waren auch die Platten rund um die Becken nicht in Ordnung. Scholz erinnerte hier an die Verkehrssicherungspflicht: Wenn ein Badbesucher stolpere, könne er den Badbetreiber oder die Gemeinde auf Schadenersatz verklagen.

Scholz stellte in Aussicht, dass er den mit der Gemeinde auf drei Jahre geschlossenen Betreibervertrag kündigen werde, falls das Bad nicht komplett saniert werde. „Das Risiko, das Bad zu betreiben, ist zu groß“, bilanzierte Scholz.

Er schätzt, dass eine Grundsanierung einen sechsstelligen Betrag kosten werde. Die Entscheidung, ob er weitermacht oder aufhört, will er im November treffen. Er will sich mit Bäderexperten beraten, um zu erfahren, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um das Bad weiter zu betreiben.

Scholz hat der Gemeinde einen Bericht zugeschickt, in dem alle Mängel des Bades aufgelistet sind.

Das Freibad erzielte laut Gemeindeverwaltung in dieser Saison Einnahmen in Höhe von 50 000 Euro, online wurden 7 500 Tickets verkauft.

Die Kosten sind um ein Vielfaches höher. Die Verwaltung nannte hier einen Betrag von 431 000 Euro, wies aber daraufhin, dass dieser Wert noch nach unten korrigiert werden müsse.