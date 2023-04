Steinen Barbara Franke-Caspari verstorben

Geboren wurde die Künstlerin am 17. April 1937 in Grossenheim in Sachsen. Kunstaffin, fühlte sie sich wie die Familie in der DDR beengt. Die Mutter bereitete 1951 die Flucht der Tochter zu Bekannten in der Schweiz vor, später zog sie nach Bremen. Sie studierte Kunst an Hochschulen in Bielefeld, Karlsruhe und Freiburg, wo sie ihren Mann kennenlernte.