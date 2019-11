Steinen Barrierefreiheit ist ein Anliegen

Am ehesten realisierbar wären sicherlich Wünsche nach mehr Kreativkursen, nach organisierten Spaziergängen, Koch- oder Backkursen oder Vorlesenachmittagen oder -abenden. Nicht ganz so einfach dürfte es sein, behindertengerechte öffentliche Toiletten zur Verfügung zu stellen, Bordsteinkanten abzusenken oder Arztpraxen sowie Apotheken barrierefrei umzubauen, um nur einige der wichtigsten Beanstandungen zu nennen. Realisierbar wiederum wären oder sind Wünsche nach Sitzbänken – laut Stötter stehen derzeit viele Bänke nicht unbedingt dort, wo sie seiner Meinung nach hingehören - entlang der Spazier- und Wanderwege, vielleicht auch der Erhalt kleiner Läden im Ortsinneren, um nicht Gefahr zu laufen, irgendwann im hohen Alter ohne Führerschein weite Einkaufswege in Kauf nehmen zu müssen, was jetzt noch nicht allzu schwer ins Gewicht fällt, weil die 66- bis 70-Jährigen, die (noch) den Löwenteil im Seniorenlager ausmachen, ihre „Geschäfte“ derzeit noch locker mit dem Auto oder dem Fahrrad erledigen (können), obwohl durch die Bank weg das extrem hohe Verkehrsaufkommen in den Straßen der Gemeinde (nicht nur von den Senioren, sondern von allen Fraktionen und Bürgerinitiativen) an den Pranger gestellt wird. Dass ältere Menschen in diesem Zusammenhang großen Wert darauf legen, Fahrbahnen als Fußgänger sicher überqueren zu können, versteht sich eigentlich von selbst.

Ein weiteres großes Thema war die Mobilität, an der vor allem aus Sicht älterer Menschen, die in den Teilorten leben, gefeilt werden müsse. Kaum verstanden wurde in der Runde, warum sich gerade die dort betroffenen Senioren kaum oder gar nicht an der Fragebogenaktion beteiligten. Trotzdem war der ÖPNV eines der Themen, die vordergründig zur Diskussion standen. Wolfgang Deschler wies auf die neue Busverbindung von Steinen über Hüsingen und Adelhausen nach Grenzach-Whylen hin und forderte dazu auf, diese Verbindung in Anspruch zu nehmen, damit aus dem jetzt laufenden Versuch eine dauernde Verbindung wird.