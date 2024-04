Debatte im Rat

Frau Glaser von der CDU wendete ein, das weder am Steinenbach noch an der Huttmatt I die Voraussetzungen für eine Wirtschaftsstraße gegeben seien, also sei ein Straße durch das Habitat die einzige Alternative. So könne man dort schon die anderen Baumaßnahmen wie die Abwasserleitungen in Angriff nehmen. Allerdings merkte Ulrike Mölbert von der Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf an, dass auf dem Gebiet, wo das Fasnachtsfeuer stattfindet, noch Kampfmittel unter der Erde liegen könnten, die erst einmal geräumt werden müssten.