Steinen Boogie, Blues und Big-Band-Sound

Zur Erinnerung hieß es von den Veranstaltern, dass man im Sommer 2020 den Event „Musik & Picknick am Pool“ im damals die ganze Saison geschlossenen Steinener Freibad auf den Weg gebracht hatte, beste Resonanz erfuhr und deshalb auch für 2021 wieder eingeladen hatte. Beim ersten Mal mussten von den 100 gemäß damaligen Corona-Bestimmungen zugelassenen Besuchern nicht nur Sitzmöglichkeit und Picknick-Material mitgebracht werden, sondern auch in einem per Kreide auf dem Grün des Freibades abgegrenzten Feld Platz genommen werden. Bei der zweiten Auflage gab es die abgetrennten Felder zwar nicht mehr, mitzubringen war das Sitzmöbel oder die Decke und das Verköstigungsmaterial aber ebenfalls.

Bei der diesjährigen Auflage am Freitag, 22., und Samstag, 23. Juli, gibt es keinerlei Beschränkungen mehr. Verköstigung und Sitz- oder Liegeunterlagen sollten aber wieder mitgebracht werden, so Christel Mohr. Ihr Verein wird an beiden Abenden eine Sektbar betreiben.