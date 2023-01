Als zentraler Standort ist der Platz hinter dem Rathaus in Steinen dafür vorgesehen. „Wenn der traditionelle Bürgertreff in der Wiesentalhalle so noch nicht möglich ist, so ist es mir nach zweijähriger Pause dennoch ein Anliegen, mich mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Steinen und den Ortsteilen zu treffen“, wird Bürgermeister Gunther Braun zitiert. In einer Ansprache zum neuen Jahr werde der Bürgermeister sowohl einen kurzen Rückblick auf 2022 als auch einen Ausblick auf anstehende Themen im neuen Jahr geben. Der TUS Höllstein bietet eine jahreszeitlich angepasste Bewirtung an. Für ein kleines musikalisches Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. Die traditionell beim Bürgertreff durchgeführten Sportlerehrungen sowie die Verleihung des Bürgertellers werden auf einen Termin im Sommer verschoben.