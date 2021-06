Steinen „Bunter Blumenstrauß an Ideen“

„Beim GEK liegt der Fokus auf der gesamtörtlichen Betrachtung der Gemeinde Steinen“, sagte Geissler. Er berichtete ausführlich von den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung, bei der 371 Männer und Frauen mitmachten. Die Gemeinde hatte vor kurzem einen Flyer vorgestellt, auf dem zu einer Onlinebefragung eingeladen wurde. 99 Fragebögen wurden nicht bis zum Ende ausgefüllt, so dass nur 272 Bögen ausgewertet wurden. „Diese Befragung ist also nicht repräsentativ“, sagte Geissler. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer wohnen bereits seit mehr als 20 Jahren in Steinen, und mehr als 90 Prozent der Teilnehmer wohnen gerne in Steinen. Eine große Zahl an Teilnehmern gehört der mittleren Generation (31 bis unter 60 Jahren) an.