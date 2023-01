Steinen Chor hat wieder viel vor

Am 18. März findet eine Improvisationstheater-Schlacht zwischen den Basler Impronauten und Dramenwahl in der zum „Kabarettli“ umfunktionierten Halle Weitenau statt. Am 25. März ist der Chor zu Gast beim GV Minseln. Höhepunkt wird das 40-jährige Dirigenten-Jubiläum mit Ibolya Barla am 4. November in der Wiesentalhalle. Unter dem Motto „Legendary“ ziehen Chor und Dirigentin alle Register für ein rundum bestens verpacktes Liederspektakel quer durch alle Stilrichtungen.

Wahlen

Neue Schriftführerin ist Hellena Herrmann. Sie folgt auf Tatjana Geier, der besonderer Dank galt. Neuer Vize-Rechner ist Uwe Bornschein. Die restlichen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen

Hugo Pfefferle, Präsident des Alemannischen Chorverbands, ehrte für 25 Jahre Singen: Margot und Klaus Sutter, Edelgard Kuhnke, Guido Chudoba, für 40 Jahre Hansjörg Meier. Der GV ernannte Anita und Guido Chudoba, Edelgard Kuhnke und Helga Geiger zu Ehrenmitgliedern und zeichnete Elke und Helmut Stoll sowie Christina Specht für 40 Jahre aus.