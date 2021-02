Steinen Corona, Trump und die Lokalpolitik

Reime zur Weltpolitik

Natürlich findet sich auch der Prolog zum Motto „Coronarre – au mir mache Abstrich“ in dem bunten Heft. Im Prolog finden sich dann auch närrische Pointen zu großer und kleiner Politik. „De Trump in Amerika si Welt duetz semmeliege, selbst vo de verlorene Wahl losst er sich nit untergriege. Bie de Demokratie in de USA in dere Zit, muesch Abstrich mache, ob de wit oder nit“. Zu Corona schreibt man: „Ei Thema, wo de überall duesch höre, de Coronavirus die ganzi Welt duet störe. Do chasch jetzt hüle oder lache, leider mien mir do viele Abstrich mache.“ Und weiter: „Bim Lockdown zum Ichaufe goh war ziemlich scher, will d’häflti vo de Regale ware leer. Ob Nuddle, Hefi oder Mehl zum Bache, selbst bim Clopapier hesch mieße Abstrich mache.“

Lokalgeschehen beleuchtet

Zu Steinener Themen heißt es etwas: „De Verkehr in Steine wie jedes Johr, chunnt halt au dieses Johr in de Zittig vor. Ergebnis chasch au dies Johr keins seh, do muesch halt au wieder Abstrich hineh.“

Lebenszeichen der Narren

Das Magazin sei ein gelungenes Lebenszeichen der Fasnacht, betonen die Macher und freuen sich darüber, dass trotz Corona die Unterstützung durch die örtliche Geschäftswelt in Form von Anzeigen sehr gut ist.

Auflage von 1000 Stück

Die Fasnachtszeitung hat eine Auflage von 1000 Stück. Sie wurde unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln am Wochenende den Bestellenden zugestellt, unter anderem von Kai Bornschein als „Fahrrad-Kurier“.

Digital in Kontakt bleiben

In diesen Tagen, in denen eigentlich der Höhepunkt der Fasnacht ansteht, bleiben die Fasnächtler digital in Kontakt. Sowohl am Freitagabend wie auch am Rosenmontag und am Aschermittwoch hat man Video-Schaltungen anberaumt.

Weitere Informationen: Die Bestellung der Plakette und der Narrenzeitung ist unter kanzelar@nz-steinen-hoellstein.de oder Tel. 0172 / 804 7852 und 07627 / 87 36 möglich. Außerdem sind Plaketten und Zeitung erhältlich bei Hieber, Patchwork, Deutsche Post in Steinen und Bäckerei Seeger in Höllstein. Zeitungen gibt es auch bei Micado in Steinen. Informationen zur Steinener Fasnacht unter www.froesche-clique.de.