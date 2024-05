Foto: zVg/Privat

Wie aber kam die Büste ins Lörracher Cineplex? Anlass war das Nahen des Star Wars-Tags. Dieser wird seit dem Jahr 2011 als inoffizieller Feiertag am 4. Mai von den Fans der Sternensaga gefeiert. Das kommt daher, dass die in den Filmen vorkommenden Worte „Möge die Macht mit dir sein“ (etwa: „Viel Glück“) im Englischen „May the Force be with you“ lauten. Da „May the Force“ phonetisch nahe bei „May, the Fourth“, also dem englischsprachigen 4. Mai, angesiedelt ist, gibt es an diesem Tag in vielen Kinos Sondervorführungen von Star Wars-Filmen. In diesem Jahr kam hinzu, dass die Premiere des Films „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ sich zum 25. mal jährt. Aus diesem Grund haben viele Kinos den Film am Wochenende noch einmal gezeigt. Auch das Cineplex Lörrach, an das der Steinmetz sich zu diesem Anlass wandte. „Das war absolut problemlos“, freut er sich darüber, dass die Theaterleitung des Lörracher Lichtspielhauses auf Anhieb von seiner Idee angetan war. Am vergangenen Wochenende stand der Sturmtruppler also als Blickfang im Kino. Viele Star Wars-Fans nutzten die Gelegenheit für ein Foto. Raschendorfer selbst besuchte die Aufführung von „Episode 1“ am Sonntag gemeinsam mit seinen Kindern.

Büste ist nicht verkäuflich

Nach dem Gastspiel im Cineplex wanderte die Büste am Montag wieder in Raschendorfers Atelier, wo sie bis auf Weiteres auch bleibt. Wie geht es mit dem Sturmtruppler weiter? Eines ist sicher: Verkaufen wird Raschendorfer die Büste nicht. Schon aus rechtlichen Gründen: „Ich darf damit kein Geld verdienen, da ich keine Lizenz habe.“ Die Rechte an Star Wars liegen beim Disney-Konzern.

Aber bleibt es angesichts des Figurenreichtums der Star Wars-Saga bei der einen Büste? Wie wäre es etwa mit Darth Vader, dem Oberbösewicht aus den frühen Filmen mit seinem schwarzen Helm und dem charakteristischen Atemgeräusch? Raschendorfer schmunzelt. „Vielleicht mache ich den irgendwann noch.“