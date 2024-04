Steinen Das Unternehmen Busch erhält repräsentative Skulptur

Der Gemeinderat stimmte der Verwaltungsvorlage zu, die dem Unternehmen Busch Vacuum Solution die Aufstellung sein Firmenlogo in Höhe von 4,60 Meter, einer Breite 7,94 Meter und einer Tiefe von 4,28 Meter erlaubt. Die Werbeskulptur will das Unternehmen an der Schauinslandstraße aufstellen. Diese Skulptur soll im Einmündungsbereich zum Firmenareal stehen, das Unternehmen repräsentieren und einen Bezug zum neu gestalteten Garten herstellen, heißt es in der Verwaltungsvorlage.