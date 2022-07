Steinen Den Humor nicht verloren

Zuerst in Holzwirtschaft

Richard Tschager wurde am 13. November 1940 in Bozen in Südtirol geboren und erlebte als junger Mann das Hin und Her um die Zugehörigkeit dieses Landstrichs in den Alpen hautnah mit. Nach einer Obst- und Weinbaulehre in Bozen und einem schweren Motorradunfall verschlug es den 19-jährigen Südtiroler im Jahr 1959 ins Wiesental.