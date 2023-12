Steinen: Der Haushalt in Steinen

Stephan Mohr sprach mögliche Gebührenerhöhungen an. Diese würden zwar mehr Einnahmen bringen, doch wesentlich wirksamer sei die Ansiedlung weiterer Firmen, die Gewerbesteuer zahlen. Gewerbeförderung sei deshalb dringend weiter auszubauen. Trotz knapper Finanzlage sollte die Erzeugung von Energie mittels Fotovoltaikanlagen vorangetrieben werden, Möglichkeiten gebe es immer noch sehr viele. Zur besseren Versorgung mit günstigem Wohnraum könnte eine Wohnungsbaugenossenschaft beitragen, die von der Bürgerschaft getragen wird.

Blick voraus

Für die SPD-Fraktion sprach Rudolf Steck unter anderem zu jetzt schon vorliegenden Hinweisen für den Haushaltsplan 2025. Dann, so hatte das Rechnungsamt mitgeteilt, seien alle Ausgaben grundsätzlich auf ihre Höhe hin zu prüfen. Steck deutete diese so, dass im Super-Wahljahr 2024 noch auf große Streichungen verzichtet werden könne, danach aber nicht mehr. Er meinte, die 2023 begonnene vorausschauende Haushaltsplanung sei wieder verlassen worden. So hätte wohl die Budgetzuteilung an Feuerwehr, Werkhof oder auch für den Klimaschutz in diesen Bereichen mehr Gestaltungsfreiräume geschaffen.

Kostenintensive Projekte

Stattdessen bringr der Plan nun wieder kostenintensive Projekte auf den Weg. Im kommenden Jahr werde es keine substanziellen Einsparungen geben. Als erfreulich bewertete er, dass der Zugang zu Kultur, Sport und außerschulischer Bildung weiterhin für jedermann möglich sei. Nach dieser grundsätzlichen Aussprache stimmte der Gemeinderat ab und bestätigte den Planentwurf.