Steinen: Der neue Musikschulleiter spricht über Zukunftspläne

Aus Kandern

Von Dungen ist in Kandern aufgewachsen und besuchte dort die Realschule, dann ging er zur Bundeswehr. Nun wohnt er in Ettenheim. Das Abitur absolvierte er am Technischen Gymnasium in Lörrach. Seine Eltern seien eigentlich davon ausgegangen, dass er Diplom-Ingenieur werde und Luft- und Raumfahrttechnik studiere.

Studienzeit

Zahlreiche Studien hat er der 53-Jähre in seinem Leben absolviert, fünf Diplome zählt er auf. Derzeit beschäftigt er sich mit Kulturmanagement. Als erstes lernte er beim Harmonika-Orchester in Kandern Akkordeonspielen. Am Hohner-Konservatorium in Trossingen studierte er die Fächer Akkordeon und Früherziehung. Dirigieren und Kompositionen kamen dann an der pädagogischen Hochschule in Schaffhausen dazu. Von Dungen verfügt über einen Master für MusicMedia und er hat sich als DJ weitergebildet. Seit dem Jahr 2000 lehrt der 52-Jährige an der Musikschule die Fächer Akkordeon, Klavier, Keyboard, Musiktheorie, Musikproduktion und Dirigieren.