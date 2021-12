Steinen Dichtes Dach dank Zuschuss

Problem allerdings: Da die Zusage nun erst im Oktober kam, war im Prinzip von vornherein klar, dass es zeitlich nicht mehr reichen würde, die Dacharbeiten im laufenden Jahr – zumal im Herbst/Winter – zu erledigen und das Geld entsprechend noch 2021 zu verwenden. Eben diese umgehende Verwendung aber ist eine in den Förderrichtlinien festgeschriebene Bedingung – eigentlich. „Der Verein war also in der grotesken Situation, eine prinzipielle Zusage über Fördermittel in Höhe von etwa 17000 Euro in Händen zu halten, aber zu wissen, dass diese Mittel in 2021 nicht mehr verbraucht werden können, wie es im Förderprogramm vorgeschrieben ist“, so Marin Kickhöfen.