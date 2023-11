Steinen: Dickes Minus bereitet Kopfzerbrechen

Die Räte stimmten dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig zu.

Gegen Gewinn mit Wasser

Auch bei der Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung trug Kasteel die Zahlen vor: Die aktuelle Gebühr für die Wasserversorgung beträgt 2,97 Euro pro Quadratmeter. Auch beim Wasser gebe es durch gestiegene Betriebskosten Mehrkosten in Höhe von 200 000 Euro, deshalb sei eine Erhöhung notwendig. Allevo präsentierte dabei zwei Rechenmodelle: Eine Wasserverbrauchsgebühr in Höhe von 3,02 Euro oder eine von 3,19 Euro pro Kubikmeter. Bei dem höheren Ansatz würde die Gemeinde einen Gewinn von 70 000 Euro erwirtschaften, ein Großteil -nach Abzug von Zinsen- würde in den Haushalt fließen und auch die Mehrkosten beim Abwasser teilweise reduzieren.

Nur ein „Tropfen“

„Damit könnte man einen gewissen Ausgleich schaffen“, sagte Bürgermeister Braun zu dem gewinnorientierten Ansatz und fügte hinzu, das sei jedoch nur einen Tropfen auf den heißen Stein. Nach einer Beratungspause stimmten neun Räte für die Gewinnerzielung und neun dagegen. Für den nichtgewinnorientierten Ansatz in Höhe 3,02 Euro waren sie einstimmig. „Die Bürger freuen sich, der Haushalt erhält jedoch weniger Geld“, resümiert Braun die Entscheidung die Gebühren in Höhe von 3,02 Euro pro Kubikmeter festzulegen.

Grundsteuer bleibt gleich

Kämmerer Morgenthaler präsentierte auf Verweis auf die schwierige Haushaltslage an diesem Abend den Vorschlag den Hebesatz der Grundsteuer B um 30 Prozent von 390 von Hundert auf 420 von Hundert anzupassen. Die Mehreinnahmen von 112 000 Euro würden vollständig in den Haushalt fließen, lautete seine Begründung. Für ein Durchschnittshaushalt wäre dies eine Mehrbelastung von 20 Euro im Jahr, fügte er hinzu. Die Fraktionsvorsitzende von der CDU, Sabine Glaser, sagte: „Steinen kann das Geld nicht verschenken. Es gibt wenig Möglichkeiten den Haushalt auf die Reihe zu bekommen.“ Deshalb werde die CDU der Verwaltungsvorlage zustimmen.

Steck sagte, dass die Gewerbesteuer eine gute Steuer sei, sie fließe direkt in den Haushalt. Aber man wolle erst einmal abwarten, deshalb werde die SPD der Erhöhung nicht zustimmen. Mit acht Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen und einer Enthaltung wurde die Erhöhung abgelehnt.