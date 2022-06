Steinen Die Gemeinde 40 Jahre lang mitgeprägt

Die Arbeit im Rathaus und mit drei Bürgermeistern (Johannes Pflüger, Herbert Stumböck, Rainer König) habe ihm stets Spaß bereitet, sagt der Jubilar im Blick zurück. „Meine Aufgaben als Hauptamtsleiter waren vielfältig und abwechslungsreich“, so Wagner. Er nennt in diesem Zusammenhang auch die Arbeit im Gemeinderat in 32 Jahren als Ratsschreiber.

Wichtige Entscheidungen in dieser Zeit waren unter anderem die Ortskernsanierung, die Jumelage mit Cornimont, die Ausweisung von Gewerbegebieten an der Wiesenstraße in Richtung Freibad, oder in Höllstein in Form der Umnutzung des Textilindustrieareals, der Bau von Wiesentalhalle und -stadion oder des Haus der Sicherheit in Steinen.

Wichtig sei ihm auch das soziale Leben gewesen, weshalb er den Auf- und Ausbau von Volkshochschule und Gemeindebibliothek vorantrieb und die Kinder- und Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit Helmut Kolibaba. Unzählige Wahlen auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, Bundes- und Europaebene galt es genauso zu leiten wie die alljährlichen Bürgertreffs.

Das Ehepaar Wagner lebt nach wie vor in der Eigentumswohnung in der Schlossstraße, wo auch die drei Töchter groß wurden. Der sportliche Jubilar radelt nach wie vor gerne, pflegt dazu eine Wandergruppe und kümmert sich seit dem Ruhestand als „Hausmeister“ um die Wohnanlage Schlossstraße 39. Und natürlich verfolgt er nach wie vor die Kommunalpolitik und die Situation auf dem Steinener Rathaus.