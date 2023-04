Steinen Dienst am Nächsten

STEINEN-HÖLLSTEIN. Inzwischen haben sich die Mitglieder an diesen Namen gewöhnt, so die Vorsitzende Adelheid Lenz. Sehr gut angenommen werden die Spielenachmittage, die jeden dritten Dienstag im Monat stattfinden. Auch die neu übernommenen Seniorennachmittage jeweils am ersten Mittwoch im Monat sind ein beliebter Treffpunkt im Dorf. Monika Oltersdorf sorgt dafür, dass die Leiterinnen den Kopf frei haben für die Gäste und kümmert sich um die Küchenangelegenheiten.