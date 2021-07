Steinen „Du warst für uns ein Fels in der Brandung“

Die Schulamtsdirektorin musste dicke Akten wälzen, um einen Überblick über Joachim Veits über 40-jährige Dienstzeit zu bekommen. Er habe, sagte sie, in all den Jahren, darunter drei Jahrzehnte als Rektor seiner Grundschule, „gravierende Veränderungen“ mitgemacht und mitgetragen, ohne den Fokus auf die Kinder zu verlieren, deren Wohl und deren Zukunft ihm stets am Herzen gelegen habe. „Schule war für sie eine Herzensangelegenheit“, rühmte Höfler die menschlichen Qualitäten von Joachim Veit.

Dabei sei es ganz sicher nicht einfach gewesen, die Bildungseinrichtungen an gleich zwei Standorten gleichzeitig zu leiten. Zugute gekommen sei Veit sicher die Tatsache, dass ihm der Lehrerberuf von Elternseite aus gleich mit in die Wiege gelegt worden war. Aber nach dem Studium an der Lörracher PH und seiner Referendarzeit in Tegernau schlug er seinen ganz persönlichen Weg ein, der ihn zunächst in den Raum Heidenheim und dann wieder in die Heimat führte. Für Regina Höfler stand fest: „Joachim Veit hat diese Schule geprägt und nicht nur zu einem Lernort gemacht, sondern auch zu einem Lebensort.“