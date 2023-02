Steinen Dunkle Mächte austreiben

Das Brauchtum des Scheibenfeuers ist eine aus der alemannischen Fasnacht stammende Tradition, die zum Beginn der Fastenzeit auch dazu dienen soll, den Winter und seine dunklen Mächte auszutreiben und Wünsche für das neue Jahr in gereimter Form zu verkünden. Über diese Tradition und ihre Hintergründe informierte am Freitagabend und damit eine Woche vor Fasnacht auf dem Weitenauer Schulhof der örtliche Feuerwehr-Kommandant Thomas Winter beim Kastanienhock. Hierbei konnten fürs Fasnachtsfeuer, das in Weitenau schon am Sonntag, 19. Februar, brennen wird, auch Scheiben erworben werden.