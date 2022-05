Steinen Ein engagiertes Leben auf vier Kontinenten

Geboren wurde die Jubilarin 1932 als eines von fünf Kindern einer Geologenfamilie in Dresden. 1941 zog die Familie um nach Wien und nach Kriegsende wieder zurück nach Sachsen. Dort hatte der Vater eine Professur als Geologe an der Universität, die Tochter Ingeline machte in Halle das Abitur und begann ein Kirchenmusik-Studium.

Rückkehr in die DDR verweigert

Als sie mit zwei Geschwistern die Einladung von Bekannten der Eltern nach Wien annahm und „schwarz“ und unangemeldet aus der DDR nach Österreich reiste, verweigerten ihr die DDR-Behörden die Wiedereinreise. Die junge Frau blieb 1956 in Wien und studierte dort Musikwissenschaft und Philosophie. In Wien lernte sie den US-amerikanischen Flüchtlingshelfer Carl Nielsen kennen und lieben. Er arbeitete für den Lutherischen Weltbund in der Flüchtlingshilfe nach dem Aufstand in Ungarn. Noch vor der Heirat promovierte die Jubilarin in Wien.