Einkaufen in Steinen: Ein „Früchte Wald“ in Steinen

Auf die Frage, wie es ihn in die Region verschlagen hat, schildert der aus der Türkei stammende Mann, dass er mit seiner Familie vor einem Monat nach Zell gezogen ist, da er viele Verwandte in Basel habe. Mit seinen zwei Kindern wollte Kenan aber auch nicht direkt an der Schweizer Grenze leben – hier, ein wenig weiter entfernt, sei es „schöner und ruhiger“.

Ähnlicher Laden fehlte

Nachdem sich Kenan in der Region auf die Suche nach einem Platz für seinen Laden machte, ist er auf das leer stehende Geschäft in Steinen gestoßen. Vom Standort war er gleich überzeugt – zentral im Ort gelegen und nicht zu weit weg von seinem Wohnort. Wichtig war auch, dass der Ort nicht zu klein war und ein ähnlicher Laden dort bisher fehlte. Der Geschäftsinhaber erzählt, dass er morgens seine Kinder von Zell nach Schopfheim in die Schule und anschließend direkt weiter nach Steinen fährt, um dort seinen Laden zu öffnen.

Bewusst hat sich Kenan für einen kleineren Laden entschieden. „Heutzutage sind überall Supermärkte, da bekommen die Kunden immer die gleiche abgepackte Ware“, sagt er und erläutert, dass er hingegen hochwertiges Obst und Gemüse anbieten will, „das wirklich schmeckt“.