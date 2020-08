Steinen Ein „Wunderding“, das im Notfall jeder nutzen darf

Nach der Theorie ging es dann in die Praxis. Wer wollte, durfte an den mitgebrachten Trainingspuppen ausprobieren, wie der Defibrillator Anweisungen gibt. „Der sagt euch alles“, so Tim Scheer, und davon überzeugten sich zahlreiche Anwesende. Am Ende konnte jeder mitnehmen: 1. Zeit ist entscheidend, trotzdem Panik vermeiden. 2. Alles ist besser als nichts zu tun. 3. Den Defibrillator lieber einmal zu oft holen als ihn sinnlos „rumhängen“ zu lassen. 4. Der Defibrillator beißt nicht. Er ist zum Helfen da. Deshalb ist es auch sinnvoll, dass die Feuerwehr ihn bei Einsätzen auf Verdacht mitnimmt, so Tim Scheer am Ende.

Mit Dank an die Teilnehmer und einem kleinen Präsent an den Referenten beendete Ortsvorsteherin Steyer diesen lehrreichen Abend.

Die Steinener Defibrillatoren hängen in der Regel an den örtlichen Hallen beziehungsweise in räumlicher Nähe zu den Feuerwehrhäusern. Sie werden auch in der Cisali-App (Citisens save lives = Bürger retten Leben) angezeigt. In Schlächtenhaus hängt der Defibrillator am Haupteingang der Steinenberghalle.