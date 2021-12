Steinen Eine frohe Botschaft für die kleine Inge

Die blauen „Schürzen-D-Zugwagen“, von einer 01er Dampflok gezogen, kamen ruckfrei zum Stehen. Frau Fleischer hatte in Berlin ihre Eltern besucht, was sie in der Vorweihnachtszeit jedes Jahr machte. Diesmal hatte sie ihre kleine Tochter Inge auf die Reise zu den Großeltern mitgenommen. Einen Großteil der zehnstündigen Zugfahrt hatte die Kleine aber doch geschlafen und war eigentlich in Basel noch nicht so richtig wach. Sie klammerte sich fest an die Hand der Mutter, hatte sie doch ein bisschen Angst, von den Erwachsenen umgestoßen zu werden. Als sie die Tür erreichten, stieg Frau Fleischer zuerst aus und nahm dann ihre Tochter von den drei Stufen des Wagens in den Arm.