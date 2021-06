Steinen Einzelfallhilfe für Senioren

Steinen. Sabrina Schwierk und Veronique Gölz (beide Diakonisches Werk) haben in der Finanzausschusssitzung das Projekt „Ohne Ballast im Alter“ vorgestellt. Es ist Teil des Bundesmodellprogramms „Stärkung der Teilhabe Älterer - Wege aus der Einsamkeit und sozialen Isolation im Alter“, das vom Europäischen Sozialfonds gefördert wird. Auch die Gemeinde Steinen will sich am Projekt beteiligen und bietet ab 30. Juni immer mittwochs von 14 bis 17 Uhr eine Sprechstunde mit den beiden Mitarbeiterinnen des Diakonischen Werks an.

Sabrina Schwierk ist sich sicher, dass es auch im Landkreis Lörrach Senioren mit kleinen Renten gibt, die in Armut abrutschen könnten. Weitere Probleme Älterer seien soziale Isolation und Ausgrenzung und die fehlende Einbindung in unterstützende Netzwerke. Es gebe einen Bedarf an wohnortnahen Anlaufstellen für Senioren, die sich um diese Probleme kümmern müsse, sagte die Sozialarbeiterin. Veronique Gölz, die in Steinen für den Bereich Schuldnerberatung zuständig ist, fügte hinzu, dass die Senioren gerne über ihr Leben berichten würden. Eine normale Schuldnerberatung habe aber gar nicht die Zeit dafür, sich die Lebensgeschichte des älteren Menschen anzuhören. Wichtig bei der Schuldnerberatung sei ein „belastbares Vertrauensverhältnis“. Und das herzustellen, brauche Zeit, so Gölz.