Steinen. Weil jemand Essen im eingeschalteten Backofen vergessen hatte, rückte am Sonntag gegen 15.30 Uhr die Feuerwehr in der Köchlinstraße an, teilt die Polizei mit. Den Rettern war Rauchentwicklung in einer Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Um in die Wohnung zu gelangen musste die Feuerwehr die Wohnungstür öffnen. Es befanden sich keine Personen in der Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort.