Steinen Fasnächtler haben das Sagen

Vom Guggekonzert bis zur Kinderfasnacht

Die Guggemusik Halli-Galli lädt dann am Tag nach der Eröffnung, 7. Januar, in die Weitenauer Gemeindehalle zum Guggeball, derweil der große Rest der Fasnacht für Mitte Februar terminiert ist. Mit dem Verkauf der Narrenzeitung, der Tombola-Lose und der Plaketten in Steinen und den Ortsteilen beginnt am Sonntag, 12. Februar, ab 10 Uhr die „heiße Phase“ der Fasnacht in Steinen. Am „schmutzige Dunschdig“ am 16. Februar wird Bürgermeister Gunther Braun um 19 Uhr am Rathaus entmachtet. Der Hemdglunggi-Umzug durch Steinen schließt sich an.

Ein Höhepunkt soll am Sonntag, 19. Februar, der Umzug durch Höllstein werden. Die Teilnehmer werden sich bei der Wiesentalhalle aufstellen und von dort durch die Hüsinger-, Brühl-, Friedrich-, Hans-Schöpflin- und Schulstraße zum Lindenplatz laufen. Dort ist ab 12 Uhr das Narrendorf geöffnet. Nachdem der Umzug um 14.11 Uhr startet, erfolgt zum Abschluss im Narrendorf die Prämierung. Für Bewirtung sorgen die Narrenzunft und Vereine.

Am Rosenmontag, 20. Februar, haben die Kinder das Sagen. Der Steinener Kinderumzug formiert sich um 13.30 Uhr beim Schulhof an der Kanderner Straße und zieht hinüber nach Höllstein, wo am Lindenplatz gegen 14 Uhr gemeinsamer Treffpunkt ist. Steinens und Höllsteins Narrensamen zieht dann zu Wiesentalhalle, wo die Narrenzunft-Cliquen den Kinderball gestalten.

Was in der Endphase der Kampagne geplant ist

Am Fasnachtsdienstag, 21. Februar, trifft man sich zum langsamen Ausklang – die Fasnachsverbrennung der Puppe steht auf dem Marktplatz in Steinen ab 20 Uhr an. Zuvor spielt die Guggemusik Halli-Galli mit den Höllsteiner Fröschen und einer weiteren Gastgugge auf dem Cornimontplatz ein Benefizkonzert.

Nach dem Wehklagen am Dienstagabend müssen die Narren am Aschermittwoch, 22. Februar, recht früh raus aus den Federn, denn um 10 Uhr geht es aufs Rathaus, um dem Bürgermeister den am schmutzige Dunschdig abgenommenen Rathausschlüssel zurückzugeben. Anschließend ist Bummel durch die Steinener Geschäftswelt und später Heringsessen.

Am Buurefasnachts-Sonntag, 26. Februar, ist um 19 Uhr am Rathaus in Steinen Abmarsch zum Fasnachtsfeuer am Hang oberhalb des Steinenbachs. Die Narrenzunft bewirtet die Scheibenschläger und die anderen Gäste.