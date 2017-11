Steinen Floriansjünger pflegen die Freundschaft

Steinen/Cornimont (os). Als Beobachter weilten Mitglieder der Sapeur Pompiers aus der französischen Partnergemeinde Cornimont bei der Abschlussübung der Steinener und Höllsteiner Feuerwehr (wir berichteten). Gesamtkommandant Walter Bachmann und die Abteilungskommandanten Michael Lauer (Steinen) und Helmut Greßlin (Höllstein) wie auch Bürgermeister Gunther Braun nutzten den Besuch, um mit den Gästen über die Jumelage zu sprechen.

Zuerst aber einmal waren Cornimonts Feuerwehrkommandant Yves Claudel sowie Véronique Parmentier, Severine Guillaume und Christophe Pacatte beeindruckt von der Leistungsfähigkeit und der Ausstattung der Steinener Feuerwehr. Besonders die Funktion der Führungsgruppe und die verschiedenen Fahrzeuge interessierte die Gäste aus der Vogesengemeinde.

Bei der Manöverkritik mit Imbiss im Haus der Sicherheit erinnerten Gäste und Gastgeber daran, dass die Feuerwehren beider Gemeinden seit 35 Jahren befreundet sind. Im Herbst 1982 weilte eine Delegation der Steinener Feuerwehr – Abteilungskommandant war damals Hildolf Schwald – in Cornimont und gestaltete dort mit den Sapeur Pompiers eine gemeinsame Übung. Die Feuerwehren seien die Institutionen, die die Kontakte nicht nur am längsten, sondern auch am intensivsten pflegen, meinte Bürgermeister Gunther Braun.