Steinen - Am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr kam es in der Eisenbahnstraße in Steinen zu einer Unfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte dort in Höhe der Bushaltestelle Rathaus einen ordnungsgemäß am Straßenrand stehenden grauen Nissan. Der Verursacher entfernte sich, so die Polizei.