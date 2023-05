Steinen Freibad startet in neue Saison

Als solches ist Badewasser Service in der zweiten Saison in Steinen engagiert und hat nach Aussage von Geschäftsführer Christian Rieger ein gutes Team zusammen.

Verschiedene Kurse

Ein ausgebildeter Schwimmmeister werde für die Aufsicht und Sicherheit da sein und wie in den Vorjahren auch von der DLRG-Ortsgruppe Steinen unterstützt. Es werden auch in dieser Saison Aqua-Fitness- und Aqua-Aerobic- sowie Schwimmkurse angeboten.

Den Besuchern steht das Steinener Freibad in der neuen Saison zu den gewohnten Zeiten offen. Diese sind täglich von 9 bis 20 Uhr. Die Buchung der Eintrittskarten erfolgt über ein Online-Ticket-System, über das fast alle Eintrittskarten vorab erworben werden können. Einzig die ermäßigten Saisonkarten für Familien und Alleinerziehende sind nur an der Schwimmbadkasse direkt erhältlich.

Die Saisonkarten für Erwachsene und Kinder/Jugendliche können online gekauft und ausgedruckt werden. An der Kasse würden sie dann in eine laminierte Karte umgetauscht, heißt es beim Betreiber und der Gemeinde. Letztere weiß um die Notwendigkeit der Sanierung des Bades, die auf rund acht Millionen Euro veranschlagt ist. Realisierbar wäre diese Investition nur, wenn Steinen (wir haben berichtet) als Nutznießer eines Bundesförderprogramms zum Zuge kommt. Sollte ein Bundeszuschuss tatsächlich gewährt werden, soll das 1970 in Betrieb genommene Bad in vier Abschnitten saniert werden.