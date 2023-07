Steinen Freundschaft über die Grenzen hinweg

Viele Mitmachangebote

Dort herrschte schon seit dem frühen Mittag großer Besucherandrang an den vielen Ständen der Vereine und Institutionen aus Steinen und den Teilorten. Diese nutzten nicht nur als Wirte, sondern auch mit viel Information und Gesprächen in netter Atmosphäre die Gelegenheit, ihr sportliches, kulturelles, soziales oder einfach nur kommunikatives Angebot vorzustellen. Es gab auch Mitmachangebote vielfältiger Art mit dem Fokus auf Familie. Auch die Kommune machte mit in Form eines „Tag der offenen Tür“ im kürzlich in Betrieb genommenen Bürgerbüro. Dort stellte Bürgerbüro-Leiterin Sabina See-Kränzlein die Einrichtung vor, und Klimabeauftragter Ronny Buth informierte über die Aktivitäten der Gemeinde in Sachen Klimaschutz.